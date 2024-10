"Mi stavo chiedendo: che c***o di senso ha andare al concerto di Young Signorino per lanciargli le bottiglie?". Così il rapper olbiese Salmo commenta quanto accaduto nella notte fra sabato e domenica in una nota discoteca di Budoni, dove il trapper Young Signorino ha rischiato di venire alle mani con la folla che lo ha insultato mentre si esibiva (VIDEO SOTTO).

La vicenda, riportata da Sardegna Liva (LINK ALL'ARTICOLO), ha suscitato una scia di polemiche e commenti sul web. Fra i tanti ha detto la sua anche Salmo, uno dei protagonisti più apprezzati della scena rap italiana.

"Alla fine questo ragazzo che colpe ha? - così l'artista nelle sue Instagram stories - Le colpe ce le avete voi che pagate il biglietto per andare a rompergli le palle, però lui si prende i soldi. Quindi chi è lo stupido lui o voi?".

"La gente dice 'nuovo fenomeno sociale, una roba mai vista, una cosa trasversale', ma è una stronzata. La storia si ripete sempre. Mi dispiace dirlo ma Young Signorino è semplicemente Richard Benson nel 2018. In ogni caso non è giusto andare al concerto degli artisti per lanciargli la roba. Abbiate rispetto per tutti gli artisti, che vi facciano cagare o meno. Risparmiate quei quattro spiccioli che fate".

"E la cosa triste è che questo povero ragazzo verrà consumato dalle persone per questo suo involontario intrattenimento trash-comico, perché nella frenesia del consumo le persone vogliono la novità e Signorino è al novità più ambigua che c'è".