Il Tribunale penale di Sassari ha condannato il direttore del Giornale, Alessandro Sallusti, per aver diffamato Marco Travaglio, direttore de il Fatto quotidiano, definendolo "cretino col botto" e "gazzettiere amico delle Procure" in un editoriale su il Giornale del 28 novembre 2012.

La condanna prevede una multa di 700 euro per Sallusti, la pubblicazione della sentenza per estratto sul Giornale, il risarcimento del danno per 18.000 euro a cui si aggiungono 6.000 euro di riparazione pecuniaria, oltre agli interessi legali dalla sentenza fino al saldo.

Infine Sallusti e' stato condannato alla rifusione di 5.600 euro di spese legali oltre Iva e accessori di legge. Le motivazioni saranno rese note entro 60 giorni.