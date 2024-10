Un altro Comune della Sardegna entra in zona rossa: è Siurgus Donigala, nel sud dell'Isola.

Il sindaco Antonello Perra ha emanato l’ordinanza, che resterà in vigore sino al 17 aprile, in seguito all’aumento della diffusione dell'infezione da Covid-19 nella popolazione negli ultimi 7 giorni, pari a 838 casi, ben superiore al valore definito come criterio per l'individuazione delle zone rosse, pari a 250 su 100.000 abitanti.

Un provvedimento preso “considerato che i casi positivi sono distribuiti nella popolazione generale nelle varie fasce di età e che sono stati rilevati due focolai scolastici, uno nella scuola dell'infanzia e uno nella primaria”.

Salgono così a 16 su 377 i territori comunali che hanno scelto di autoisolarsi per l'impennata dei contagi nelle ultime due settimane.

Proroga del lockdown anche a Bono e Bultei, nel Sassarese, rispettivamente fino all'11 e al 14 aprile.