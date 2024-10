I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Cagliari, intorno alle 18.30, sono intervenuti in via Flavio Gioia nei pressi della fermata dell'autobus Ctm linea 1 perchè un controllore è stato spintonato violentemente da un soggetto in corso di identificazione che, all’atto del controllo, era sprovvisto del relativo titolo di viaggio.

L'individuo ha percosso il controllore dandosi immediatamente alla fuga per le strade adiacenti e facendo perdere le proprie tracce. Il dipendente Ctm ja reagito utilizzando lo spray urticante peperoncino nei confronti del soggetto. Le ricerche da parte dei militari coordinati dal tentente Stefano Martorana sono tuttora in corso.