Il sindaco di Lanusei Davide Burchi tramite un post Facebook rende nota la sua preoccupazione sul futuro dell’ospedale Nostra Signora della Mercede.

L’avvocato scrive: “Apprendiamo con preoccupazione della notizia relativa al depotenziamento del reparto di pediatria dell'Ospedale nostra Signora della Mercede di Lanusei e del dirottamento dei parti su altri ospedali

Pur tenendo conto del periodo di emergenza nel quale ci troviamo un servizio così importante per tutti gli Ogliastrini non può essere negato. Perciò nel tenere sempre alta l'attenzione riguardo questo importantissimo servizio si chiede All'Ats di adoperarsi immediatamente al ripristino delle condizioni affinché nell'ospedale Nostra Signora della Mercede. I parti avvengano in piena sicurezza.