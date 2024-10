Le società Sardinia Holiday Srl e Palace Game Srl dopo il sequestro giudiziario disposto dal Tribunale di Cagliari ed il conseguente fallimento del 28 Gennaio 2019 hanno chiuso i battenti lasciando senza lavoro circa 60 lavoratrici e lavoratori che dal quel momento hanno vissuto un vero e proprio calvario per difendere il loro posto di lavoro in una attività che fin dal principio aveva nel proprio futuro la prosecuzione della attività.

Ad oggi invece per incomprensibili ritardi ed evidenti contraddizioni i cancelli sono ancora chiusi malgrado ci sia un gestore già individuato che si è aggiudicato la gara, la Bingo Imperial di Quartu Sant’elena, il quale ha formalizzato con le Organizzazioni Sindacali un accordo di riassunzione dell’organico in forze alla data di chiusura, complice il fatto che non sia stata definita dal Tribunale una data di inizio della attività e ad oggi non è stato ancora sottoscritto il contratto di gestione tra il Tribunale e la società Bingo Imperial.

“Le lavoratrici ed i lavoratori sono senza stipendio da 6 mesi, gridano le Segreterie Territoriali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, con evidenti problemi che ricadono sulle loro famiglie, non è possibile tollerare questi ritardi ed assistere ad un rimpallo di competenze e problemi tra amministratori giudiziari, curatori fallimentari e Tribunale Fallimentare e Penale.

Nessuno di questi tiene in considerazione le necessità di chi attende di poter riportare uno stipendio a casa e intanto fa i conti con Mutui e prestiti impossibili a onorare, pagare le utenze per garantire luce ed acqua in casa, consentire i pasti ai propri familiari, dare sostentamento ai propri figli piccoli nelle loro necessità a partire dal latte.

Le Segretarie dei Sindacati Nella Milazzo della Filcams, Monica Porcedda della Fisascat e Silvia Dessì della Uiltucs agguerrite insieme a tutti i lavoratori delle due società annunciano eclatanti manifestazioni di protesta per sbloccare la vertenza.

Si comincerà con un sit In davanti al Tribunale di Cagliari lunedi 24 Giugno dalle ore 9 alle 13 nel corso del quale verrà chiesto anche un colloquio con Giudice al quale è assegnato il fascicolo delle due società.