Non si è fermato all'alt della polizia municipale e durante l'inseguimento ha percorso strade contromano, arrivando a salire con lo scooter anche su un marciapiede e investendo un'anziana.

Un 25enne è stato denunciato dai vigili urbani per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Durante un controllo in via Stamira a Cagliari gli agenti hanno intimato l'alt al giovane che transitava in sella a uno scooter. Non si è fermato ed è fuggito verso il quartiere San Michele. E' stato inseguito dai vigili. Nel tentativo di seminarli non ha esitato a percorrere contromano alcune strade. In via Premuda è anche salito con lo scooter sul marciapiede investendo una pensionata fortunatamente senza ferirla.

Il giovane ha poi abbandonato il ciclomotore in via Laghi Masuri dove è stato recuperato.

Gli agenti della polizia municipale hanno poi rintracciato il giovane, denunciandolo: era anche senza patente e il ciclomotore senza assicurazione.