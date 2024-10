Prima si è introdotto di un negozio di abbigliamento dove con prepotenza ha messo a soqquadro il negozio scaraventando a terra la merce esposta negli scaffali, poi è salito su un autobus del Ctm, in servizio sulla linea 31R, in cui ha rotto la custodia del martelletto che ha usato per rompere il vetro della porteria anteriore.

E’ quanto riscostruito ieri dalla polizia giunta in soccorso di un autista costretto ad arrestare la sua corsa a causa di un gruppo di giovani saliti a bordo del mezzo poco prima dalla fermata del Centro Commerciale “Le Vele”.

Il fatto è accaduto intorno alle 18:45.

Nei guai è finito un 18enne cagliaritano, Paolo Jlassi, pregiudicato, arrestato per danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio.

Le indagini sono tuttora in corso per identificare gli altri componenti del “branco”.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il giovane è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare, in attesa del processo con rito per “direttissima” che si terrà nella mattinata di oggi.