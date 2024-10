Passate le festività natalizie, è con i saldi invernali l'appuntamento più importante per tutti i consumatori.

I primissimi saldi invernali 2018 saranno in Basilicata, dove avranno inizio già oggi, 2 gennaio. Subito dopo toccherà alla Valle d’Aosta (mercoledì 3 gennaio). In tutte le altre regioni la prima giornata di sconti sarà venerdì 5 gennaio, tranne in Sicilia, dove si dovrà aspettare sabato 6 gennaio.

Le date della fine dei saldi, invece, sono molto diverse da regione a regione: si va dal 16 febbraio del Trentino-Alto Adige al 2 aprile della Campania, ma la maggior parte degli italiani potranno acquistare a prezzi scontati fino alla fine di febbraio o l’inizio di marzo. Saldi anche su molti negozi online.

Sull'opportunità più o meno vantaggiosa di fissare un periodo di sconti e promozioni dopo le feste (e non prima) si era espresso anche il Codacons. E' in questo contesto che l’associazione aveva chiesto l’istituzionalizzazione del Black Friday, una giornata di saldi che cadesse a fine novembre e che riguardasse i siti di e-commerce ma anche molti negozi fisici. Codacons metteva a confronto le grosse vendite del Black Friday e lo scarso successo degli ultimi saldi invernali, che arrivano quando oramai i portafogli sono stati già svuotati dagli acquisti natalizi.

Le date di inizio e di fine dei saldi invernali, regione per regione

Abruzzo: 5 gennaio – 5 marzo

Basilicata: 2 gennaio – 1 marzo

Calabria: 5 gennaio – 28 febbraio

Campania: 5 gennaio – 2 aprile

Emilia-Romagna: 5 gennaio – 5 marzo

Friuli Venezia Giulia: 5 gennaio – 31 marzo

Lazio: 5 gennaio – 28 febbraio

Liguria: 5 gennaio – 18 febbraio

Lombardia: 5 gennaio – 5 marzo

Marche: 5 gennaio – 1 marzo

Molise: 5 gennaio – 5 marzo

Piemonte: 5 gennaio – 28 febbraio

Puglia: 5 gennaio – 28 febbraio

SARDEGNA: 5 GENNAIO – 5 MARZO

Sicilia: 6 gennaio – 15 marzo

Toscana: 5 gennaio – 5 marzo

Umbria: 5 gennaio – 5 marzo

Valle d’Aosta: 3 gennaio – 31 marzo

Veneto: 5 gennaio – 31 marzo

Trentino-Alto Adige: 5 gennaio – 16 febbraio