I saldi invernali si avvicinano sempre di più. Nonostante il periodo di grande incertezza, la stagione dei ribassi rimane un momento molto atteso dai consumatori.

Quest'anno la stagione dei saldi estivi, dopo un primo inizio in salita nel mese di luglio (-10%), ha recuperato nel mese di agosto. Secondo, infatti, le stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio ogni famiglia ha speso in media 202 euro, per un valore complessivo di 3,1 miliardi.

A novembre, invece, il Black Friday o "venerdì nero" non è durato una sola giornata. Quest'anno è addirittura durato fino al lunedì successivo, l'ormai noto anche in Italia Cyber Monday. Da tempo i negozi anticipano gli sconti e le offerte speciali per questa occasione.

Nonostante il lungo periodo del Black Friday, rispetto al 2021 le vendite dei prodotti di moda hanno registrato a novembre un calo del 2,4%. Il presidente di Federmoda, Giulio Felloni, ha dichiarato "Non possiamo permetterci ulteriori passi falsi. La ricetta per rilanciare la fiducia è quella di accelerare il taglio delle tasse, a partire dall’Irpef e dagli oneri contributivi a carico delle imprese, come pure sarebbe importante estendere la cedolare secca alle locazioni commerciali”.

Tranne alcune eccezioni, la gran parte delle regioni ha scelto di mantenere l’indirizzo della Conferenza delle Regioni del 2016. Le vendite di fine stagione inizieranno, quindi, il 5 gennaio 2023 (primo giorno feriale antecedente l’Epifania).

QUANDO INIZIERANNO I SALDI IN SARDEGNA? - Anche la Sardegna si allinea con le altre regioni per l'inizio dei saldi (5 gennaio 2023), con durata massima di 60 giorni e il divieto di vendite promozionali nei 40 giorni prima della data inizio saldi.

I saldi, di qualsiasi tipo di prodotto, devono essere accompagnati dal prezzo in vigore negli ultimi 30 giorni. Sono inoltre raddoppiate le multe dell'Antitrust da 5 a 10 milioni per pratiche commerciali scorrette.