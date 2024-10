Tempo di saldi anche in Sardegna. Nell’Isola gli sconti, ufficialmente, partiranno dal 6 luglio e proseguiranno fino al 4 settembre. Secondo Confcommercio la spesa media per famiglia si aggirerebbe sui 220 euro, mentre la spesa media a persona sarebbe di 95 euro. Sono in totale 4.483 gli esercizi commerciali coinvolti. I commercianti sono diffidenti, ma sperano nei saldi per poter arrotondare, in tempo di crisi, i loro guadagni.