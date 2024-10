Sarà anticipato a sabato 3 gennaio anche nell'Isola il via ai saldi invernali negli esercizi commerciali.

Lo stabilisce il decreto odierno dell’assessore del Turismo, Artigianato e Commercio Francesco Morandi che accoglie le richieste delle Associazioni di categoria e recepisce l'indirizzo unitario appena formulato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

La disciplina generale prevede che l’inizio dei saldi invernali, della durata di due mesi esatti, debba coincidere con il primo giorno feriale utile antecedente l’Epifania.

Pertanto, dato che nel 2015 la data di avvio sarebbe stata lunedì 5 gennaio, l’assessore Morandi ha ufficializzato l’anticipazione al primo sabato dell’anno “al fine di - ha spiegato - assecondare le esigenze dei commercianti e soddisfare le aspettative dei consumatori”.

“Abbiamo anticipato quanto più possibile la data - ha concluso l’esponente della Giunta Pigliaru - per far fronte alle difficoltà del comparto, che chiede misure concrete per fronteggiare le difficoltà del momento. Si tratta di un ulteriore segnale dell’attenzione con cui guardiamo alle esigenze degli operatori del commercio”.