Inizia la stagione dei saldi anche in Sardegna e per l'occasione l'Associazione italiana difesa consumatori e ambiente vuole dare a tutti alcuni consigli per evitare spiacevoli sorprese:

• Con i saldi la legge consente la vendita della sola merce di fine stagione: facciamo attenzione a quei negozi con molta merce, è vietato vendere fondi di magazzino o partite di merce acquisite per l’occasione.

• La merce in saldo deve essere separata dalla merce non in saldo: Diffidiamo dei negozi che espongono articoli a prezzi scontati accanto ad altri articoli a prezzo normale. Non di rado le vetrine sono allestite volutamente in maniera poco chiara non rispettando la legge.

• Etichette: diffidare dei negozi che non espongono il prezzo iniziale, la percentuale di sconto, il prezzo scontato così come prevede la legge.

• Scelta dei capi da acquistare: prima dell’inizio dei saldi è bene fare un giro per i negozi per “individuare” i capi di abbigliamento che si intende acquistare e annotarsi il prezzo esposto.

• Conserviamo lo scontrino fiscale: è la dimostrazione che quel determinato bene è stato acquistato da quel commerciante in quel determinato giorno.

• Difetto di conformità: il prodotto che si acquista deve essere conforme all’uso convenuto; della mancata conformità del bene ne risponde il commerciante f