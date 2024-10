Ancora denunce a Sassari nell’ambito dei controlli della Polizia locale sul rispetto delle norme regionali, comunali e governative di contrasto alla diffusione del Covid-19.

Ieri pomeriggio gli agenti hanno riscontrato che una sala giochi era aperta nonostante l'obbligo perentorio di sospensione di questo tipo di attività. Disposta la chiusura del locale mentre il legale rappresentante è stato denunciato.

Stessa violazione anche per un bar centro in cui, riferiscono gli agenti, oltre le 18.00 erano ancora presenti 4 clienti. Anche in questo caso è scattata la denuncia con la conseguente chiusura dell’attività.