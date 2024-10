"A Nuoro le tasse comunali sono più alte che a Sassari e Oristano. Ma anche a Quartu, Tempio o Porto Torres si paga meno che da noi. È quanto si scopre confrontando l'indice di prelivo tributario pro capite di alcuni dei comuni che pubblicano i loro bilanci su internet".

Sono queste le parole del capogruppo del Pdl in consiglio comunale a Nuoro, Pierluigi Saiu.

L'indice di prelievo tributario pro capite misura la pressione delle tasse comunali sui cittadini e si ottiene dividendo le entrate derivanti dai tributi comunali per la popolazione. Si ottiene cioè sommando le imposte comunali (come l'IMU), le tasse (come la TOSAP) e altri tributi e dividendo il risultato ottenuto per la popolazione residente, bambini compresi. Attraverso l'indice di pressione tributaria pro capite è possibile capire quante tasse gravano su ogni residente e confrontare il dato con altri comuni. Non avendo il Comune di Nuoro ancora approvato il bilancio 2013 e non essendo ancora finito l'anno solare in corso, il confronto può essere fatto per il 2012 e per somme accertate nel conto consuntivo.

Si scopre allora che i nuoresi sono fra i più tartassati della Sardegna.

Se infatti la pressione tributaria pro capite da noi ha toccato i 509 euro, a Sassari si è fermata a 489,74 euro pro capite e a Oristano a 488,05. In media cioè, ogni cittadino nuorese ha pagato 30 euro di tributi comunali in più rispetto a un cittadino di Oristano e Sassari. Pur essendo Sassari tre volte più grande di Nuoro, ha infatti una popolazione di quasi 130.000 abitanti, le tasse sono più basse. Anche a Oristano, che è un po' più piccola di Nuoro, si arriva a quasi 32.000 residenti, le tasse sono più basse. A Quartu, circa 90.000 abitanti, la pressione tributaria pro capite si è fermata nel 2012 addirittura a 456,36 euro, oltre 50 euro meno di noi. Le cose vanno meglio anche a Porto Torres e Tempio, dove la pressione pro capite è, rispettivamente, di 410,78 euro e di 372,81 euro. Stanno peggio invece a Cagliari e Olbia. A Cagliari infatti nel 2012 la pressione tributaria pro capite è arrivata a 792,99 euro mentre a Olbia si è fermata a 657,48 euro.

Si può osservare tuttavia che a Cagliari i trasferimenti erariali pro capite sono più bassi che da noi. I soldi cioè che lo Stato ha trasferito al comune capoluogo di regione per ogni cittadino nel 2012 sono stati 201,93 euro, contro i 220 di Nuoro. I trasferimenti erariali pro capite del capoluogo barbaricino sono più alti anche di quelli che spettano a Oristano o Sassari. Questo vuol dire che il nostro comune ha preso , in proporzione, più soldi degli altri come trasferimenti dallo Stato e comunque ha chiesto più tasse ai suoi cittadini. Per tre anni sindaco, vicesindaco, assessore al bilancio, consiglieri di maggioranza ci hanno detto che se a Nuoro le tasse erano così alte la colpa era del governo, che gli aumenti erano inevitabili. Confrontando il nostro bilancio con quello di altri comuni scopriamo però che non è così. Scopriamo che a Sassari, Oristano o Quartu i cittadini pagano meno tributi comunali che a Nuoro, pur ricevendo meno soldi dallo Stato. Eppure anche loro devono rispettare le leggi come noi, applicare le tariffe come noi. Da loro però le tasse sono più basse. Come la mettiamo allora con Monti e Tremonti?Anche questa è colpa loro? Oppure, più semplicemente, il nostro comune è amministrato male e per tre anni Monti e Tremonti sono stati solo un comodo alibi?"