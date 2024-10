Il programma completo della 57^ Sagra delle Pesche si apre con grandi novità in questa edizione che ricade nell'anno del Cinquantennale del Paese Museo.

Per la prima volta le finali regionali dello Zecchino d'Oro si terranno a San Sperate, domenica 15 Luglio in Piazza Gramsci, ancora il concerto della Scuola Civica di Musica, mostre, nuovi murales e un percorso a tema sulla storia del frutto per eccellenza: la pesca.

“Non è soltanto una sagra circoscritta – dice il sindaco Enrico Collu – ma una grande festa che accoglie e racchiude migliaia di persone, inoltre è un connubio perfetto dove il lavoro di decine di associazioni e gruppi, oltre all’impegno dei nostri concittadini è davvero nobile e apprezzato ogni anno sempre in maniera esponenziale”.

Mercoledì 11 luglio



Ore 21.30 Piazza Gramsci:

Sa Cantada. Gara poetica campidanese

Improvisadores Campidanesus: Antonello Orrù, Marco Melis, Roberto zuncheddu, Simone Monni, Daniele Filia

Basciu e contra: Angelo Secci e Luca Farci

Chitarra: Stefano Campus



Giovedì 12 luglio



Ore 22 Piazza Gramsci:

Spettacolo di danza

Palestra Sciola e ospiti:

“Dessie” La leggenda degli abissi

A cura di Manuela Linaldeddu

Esibizioni Break Dance e Taicki



Palestra Fitness Zone:

Baby Dance, Latino e Syncro Latino

Show Dance e Hip Hop



Venerdì 13 luglio

Ore 10 Giardino Megalitico

Laboratorio del gusto per bambini a cura di Laore



Ore 17 Museo Del Crudo

Laboratorio di Analisi Sensoriale a cura di Laore



Ore 18.30 via Cagliari

Vendita diretta e degustazione Pesche.

A cura dell’Associazione Su Pressiu e Proloco



Ore 19.30 Municipio Comunale

Assegnazione Pesca D’Oro 2018 IX ed.



Ore 22 Piazza Gramsci:

Concerto Jazz “Civica Jazz Quintet”

A cura della Scuola Civica di Musica



Sabato14 luglio



Ore 18.30 via Cagliari

Vendita diretta e degustazione Pesche DECO

A cura di Associazione Su Pressiu e Proloco



Ore 19.00 Piazza Croce Santa

Spettacolo Burattini a cura dell’Associazione Il Regno delle Favole



Ore 19.30 Circuito Sagra

Gruppi folk itineranti



Ore 19.30 Piazza Gramsci

Degustazione Pesche a cura della Proloco



Ore 22 Piazza Gramsci

Spettacolo Musicale “San Sperate in…coro” Esibizione dei Bambini del 60^ Zecchino d’oro e del “Piccolo Coro San sperate” affiliato alla Galassia dei cori dell’Antogniano.

Nel corso della serata:

Assegnazione Pesca D’Oro 2018 IX ed.

Premiazione Concorso di Pittura Manifesto Sagra delle Pesche

Domenica 15 luglio



Ore 18.30 via Cagliari

Vendita diretta e degustazione Pesche Deco.

A cura di Associazione Su Pressiu e Proloco



Ore 19.00 Circuito Sagra

Animazione Itinerante con giocoleria

A cura dell’Associazione Il Regno delle Favole



Ore 19.30 Circuito Sagra

Gruppi folk itineranti



Ore 19.30 Piazza Croce Santa:

6^ Ed. Laboratorio di cucina. Piatti a base di pesche.

A cura della Proloco. Chef Bruno Pinna



Ore 19.30 Piazza Gramsci

Degustazione Pesche a cura della Proloco



Ore 22 Piazza Gramsci

Spettacolo Musicale. Finale Regionale Selezioni 61esimo Zecchino d’oro

A cura dello Staff dell’Antoniano di Bologna.



Lunedì 16 luglio



Ore 22 Piazza Gramsci:

Spettacolo Musicale a cura del Comitato di San Sperate.



Martedì 16 luglio



Ore 18.00 Chiesa San Giovanni

Messa Solenne in onore del Santo Patrono



Ore 19.00

Processione del Simulacro

Vie del paese



Ore 21 Piazza Gramsci

Intrattenimento Folkloristico Conduce Franco Congiu

A cura del Comitato di San sperate



Eventi correlati sagra



• Mostra Pomologica:



“La pesca dalle origini ai giorni nostri”

Un excursus tra storia e mito che ricostruisce la coltivazione delle pesche dalle origini ai giorni nostri.

Museo del Crudo.



• Pescheti Aperti



Quest’anno all’interno dell’iniziativa “Pescheti Aperti “ sarà possibile visitare l’azienda agricola di Eraldo Lussu. Sono garantite visite guidate in italiano, inglese e tedesco. I turni saranno organizzati in base alle prenotazioni, effettuabili preferibilmente tramite email oppure cellullare. Il luogo di incontro sarà in via Cagliari fronte Madonnina.

Per Info e prenotazioni:

Azienda Agricola Eraldo Lussu Via Cagliari Loc. Bia su Predi

Cellulare: Vincenzo 340 2701798 - Fabiola 3404073625

Email: aziendaagricolaeraldolussu@gmail.com



• Apertura del Centro Civico di Produzione Culturale.



A cura di San SperArte

Info point, mostre e percorsi turistici.

Ex Municipio via Risorgimento.



• Mostra: "Su bistiri de sa coia"



Dal tradizionale abito sardo al classico da sposa.

A cura di Beatrice Mattana

Museo del Crudo.



• Mostra “Su Strexiu de fenu”



A cura dell’Associazione @migus

Casa Cocco-Fois.



• Mostra Fotografica “Is Femmias de Bixinau e de Bidda”



A cura del CIF.

Sede CIF via Unione.



• Mostra di Pittura



Espongono gli artisti: Massimo Cocco, Erminluca Maccioni, Antonella Manca, Erica Pittau, Anna Maria Piras.

Rione San Giovanni.



• Giardino Sonoro



Apertura dalle 10 alle 20 con visite guidate ogni ora



• Casa Cristina



Oltra alla consueta visita alla casa campidanese “Casa Cristina”, la Fidapa in collaborazione con la Consulta delle Donne ha commissionato alla muralista Pina Monne la realizzazione di un murale in via Santa Lucia e un laboratorio di ceramica per ragazzi.



• Visite guidate ai Murales a cura di Fentanas



Domenica 15 Luglio dalle ore 18 Piazza Croce Santa.



• Aperixardas

Sabato 14 e domenica15 dalle ore 19 alle ore 21 presso il Giardino Megalitico a cura dell’azienda Helixarda: "panadine Helixarda" di Alessandra Serra e “polpettine Helixarda", accompagnate da un bicchiere di vino e le pesche DECO di San Sperate.

In via Argiolas, l’Helixarda proporrà trattamenti cosmetici realizzati con le Chiocciole vive e con alcuni dei cosmetici a base di bava di Lumaca.



• Esposizione mezzi agricoli per frutteti

Via Cagliari angolo via Sassari