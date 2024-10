In occasione della Sagra del Vino in programma ad Atzara l’11 e il 12 giugno, la Pro loco ha organizzato il concorso fotografico denominato “Scatti diVini: paese, paesaggi e tradizioni di Atzara”.

L’iniziativa è volta a favorire la realizzazione e la raccolta di foto di luoghi, tradizioni e prodotti caratteristici, significativi, originali o semplicemente suggestivi, ripresi nel paese e nel territorio di Atzara e idonei a valorizzare l’identità del territorio e dei suoi prodotti.

I concorrenti potranno iscriversi al concorso proprio in occasione delle giornate dell’evento.

CONCORSO FOTOGRAFICO ATZARA - SAGRA DEL VINO 2016, 11/12 GIUGNO

BANDO DI CONCORSO

L’Associazione Turistica Proloco di Atzara, bandisce il Concorso Fotografico “scatti diVini” : paese, paesaggi e tradizioni di Atzara.

Il concorso è volto a favorire la realizzazione e la raccolta di foto di luoghi, tradizIoni e prodotti caratteristici, significativi, originali o semplicemente suggestivi - ripresi nel paese e nel territorio di Atzara- e idonei a valorizzare l’identità del territorio e dei suoi prodotti.

Le foto saranno valutate da una commissione che, a proprio insindacabile giudizio, attribuirà tre premi in denaro alle foto giudicate migliori.

Le foto partecipanti al concorso potranno essere riprodotte e utilizzate dalla Proloco di Atzara per realizzare mostre, raccolte fotografiche, pubblicazioni, e per un eventuale calendario 2017, così come per ogni tipo di uso a carattere promozionale e istituzionale.

La partecipazione al concorso è disciplinata dal regolamento, che costituisce parte integrante del presente bando.

REGOLAMENTO

Articolo 1 - Finalità

La Proloco di Atzara bandisce un concorso fotografico, al fine di valorizzare il territorio e la sua identità, in particolare attraverso le immagini riprese in occasione della manifestazione SAGRA DEL VINO 2016 - e idonee a valorizzare l’identità del paese e dei suoi prodotti

Articolo 2 - Requisiti di ammissione

Possono partecipare al concorso tutti i residenti, i visitatori e partecipanti alla manifestazione. I minori dovranno essere autorizzati dai genitori nell’apposita scheda di partecipazione.

La partecipazione al concorso è subordinata al pagamento di un biglietto dal costo di 10 € inviando massimo 2 immagini per ognuna delle 3 seguenti categorie:

Articolo 3 - Oggetto del concorso

Ogni autore può partecipare con un massimo di 6 foto scattate nell’abitato di Atzara e nel suo territorio, che mostrino luoghi e cose, prodotti caratteristici, significativi, originali, ripresi in occasione della manifestazione SAGRA DEL VINO.

Articolo 4 – Fotografie per partecipare al concorso e valutazione

Le fotografie potranno essere in bianco e nero e/o a colori, in formato .jpg in alta risoluzione.

Verranno giudicate direttamente dalla giuria, all