Fine settimana all’insegna del buon gusto. A Uri, accogliente centro della provincia di Sassari, è tutto pronto per la 25esima edizione della Sagra del carciofo che si svolgerà domani, sabato 7 marzo, e domenica.

Il tanto atteso appuntamento ritorna e si rinnova ogni anno grazie all’organizzazione dell’Associazione turistica Pro Loco locale, in collaborazione con il comune.

Per l’evento, che vuole valorizzare fortemente un prodotto legato al territorio, saranno preparate gustose ricette a base di carciofi e, dunque, viene già l’acquolina in bocca in attesa, ad esempio, dei maccheroni con carciofi e salsiccia, della carne di agnello con carciofi, della fregola ovviamente con i carciofi, delle pennette vongole, bottarga e carciofi.

Oltre al buon cibo e al buon vino, tanto spazio sarà dedicato alla musica. Domani alle ore 22, in piazza della Repubblica, appuntamento con il concerto dei Tazenda, band simbolo della nostra Isola, portavoce della cultura, identità e lingua sarda in Italia e non solo.

Il programma nel dettaglio:

Sabato 07 Marzo 2015

Ore 08.00-12.00 - Donazione Sangue

presso sede Avis (a tutti i donatori in

omaggio un mazzo di carciofi)

Ore 11,00 - presso i locali S’Iscola Ezza inaugurazione mostre con visita scolaresche.

Ore 17,00 - Piazza Repubblica

Inaugurazione stand

ore 18,00 convegno dibattito “dieta e longevità in Sardegna” - Expo 2015 il carciofo spinoso DOP. interverranno:

Dott. Gennaro Galzerano Sindaco di Uri,

Prof. Luca Deiana, Prof. Luigi Ledda e Dott.

Gavino Sini, moderatore Tommaso Sussarello.

Ore 20,00 - inizio cena

Gnocchetti con carciofi e salsiccia fresca,

polpettone di carciofi con contorno di carciofi in verde

Ore 21,00- serata musicale con i “JUMP”

Ore 22,00 - concerto musicale con i “TAZENDA”.

Domenica 08 Marzo 2015

Ore 09,00 - Piazza Alisa

Ritrovo gare podistiche a livello regionale.

Ore 11,00 - Santa Messa celebrata da don Salvatore Arca presso la chiesa di N.S. di Paulis.

Dalle ore 12,30 alle ore 15,00

Piazza della Repubblica: Degustazione piatti a base di carciofo di Uri..

Dalle ore 15,00 - Esibizione itinerante del Coro di Uri, del gruppo Folk Santa Rughe, e del Gruppo di Siur