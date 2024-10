In occasione della 48^ Sagra degli Agrumi di Muravera, l'Amministrazione Comunale metterà a disposizione i pass (in numero limitato) per consentire a fotografi e operatori di oltrepassare le transenne che delimitano il percorso della sfilata del 29 maggio.

I pass verranno assegnati tenendo conto dei seguenti criteri di scelta, elencati in ordine di priorità:

- Fotografi e operatori accreditati da testate giornalistiche;

- Fotografi e operatori freelance che vantino nel proprio curriculum esperienze professionali

Le testate giornalistiche, i fotografi e gli operatori freelance interessati dovranno inoltrare formale richiesta, entro e non oltre martedì 24 maggio 2022 via mail all'indirizzo redazione@sardegnalive.net

Le istanze trasmesse successivamente alla data indicata, potranno essere prese in considerazione dall'Amministrazione comunale solo se le domande presentate entro il termine siano inferiori al numero di pass messi a disposizione.