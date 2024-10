S'aggiudu Torrau era un sistema di aiuto reciproco in uso nella Sardegna arcaica, che oggi viene riproposto dal comune di Cagliari attraverso un progetto di inclusione sociale che mira ad aiutare le famiglie in difficoltà.

Un nuovo strumento che supera l'idea di assistenzialismo, infatti non è un semplice aiuto economico, bensì un tendere la mano verso coloro che hanno bisogno di essere inseriti in modo operoso nella società. Chi potrà beneficiare del progetto dovrà restituire l'aiuto economico, che oscilla tra i 200 e i 500 euro, lavorando per la comunità.

Il numero delle famiglie che potranno usufruirne dipenderà dai fondi messi a disposizione dalla Regione nel cosiddetto Reis, il redditto di inclusione sociale per l'anno 2017, ma l'amministrazione comunale ha calcolato che i beneficiari potrebbero essere tra i 2000 e 3000. Al momento sono stati stanziati 850 mila euro e si aspetta l'approvazione di un altro milione di euro circa.

La valutazione per le graduatorie partirà dalla valutazione dell'Isee, ma tra i parametri ci sono anche il numero di componenti del nucleo familiare e la presenza di persone disabili. Il comune di Cagliari negli uffici di via Nazario Sauro, ha messo a disposizione degli utenti il personale per aiutarli nella compilazione della domanda, che potrà essere presentata fino al 3 agosto.