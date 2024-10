“Cumuli di spazzatura di varia misura e di ogni genere in mezzo alla strada, poi addirittura dati alle fiamme. È una situazione assurda che causa alla città e a tutti i suoi abitanti enormi disagi non solo di carattere ambientale, ma anche dal punto di vista del decoro urbano, della circolazione stradale e quindi della sicurezza”.

Non usa mezzi termini il Comune di Quartu Sant’Elena per descrivere quanto successo in via della Musica. Una situazione che ha costretto l’Assessorato comunale all’Ambiente a chiedere l’intervento della De Vizia, società che detiene l’appalto di igiene urbana in città, per ripulire immediatamente la strada dai cumuli, anche grazie al valido supporto l’ausilio dei Vigili del Fuoco, intervenuti per spegnere i focolari.

Già alle 3 della notte, proprio grazie a tali tempestivi interventi, era già ripristinato lo stato dei luoghi. Come ha rimarcato iI comune “I piccoli incendi erano stati spenti e tutta la spazzatura che invadeva la carreggiata ritirata e portata via dagli operai dell’igiene urbana, con la situazione tornata quindi alla normalità anche per quanto riguarda il transito delle autovetture”.

“Si tratta di atti vergognosi e assolutamente ingiustificabili, che non solo ledono la dignità e l’immagine della città, ma mettono a rischio la sicurezza degli abitanti e gravano sulle tasche degli stessi, costretti poi a pagare tali interventi extra – ha sottolineato l’Assessore all’Ambiente Tiziana Terrana -. Nel condannare ancora una volta con fermezza questi episodi di inciviltà per tutelare la stragrande maggioranza dei quartesi, animata da un forte senso civico, l’Amministrazione è pronta a mettere in campo tutte le azioni necessarie per fermare quest’ondata di delinquenza che sta interessando via della Musica, coinvolgendo le forze dell’ordine, installando le telecamere che a breve saranno nella disponibilità dell’Ente e multando aspramente chi non rispetterà i criteri della raccolta differenziata”.