"Nessuno meglio di noi sardi sa quanto devastante è il danno che produce il consumo eccessivo di plastica: basta guardare ciò che arriva dal nostro mare sulle nostre spiagge".

Il governatore della Sardegna, Francesco Pigliaru, prende posizione sulla norma adottata dal Parlamento che definisce i nuovi standard per i sacchetti biodegradabili, e sulle polemiche "davvero difficili da capire", scrive il presidente sul suo profilo Facebook.

"Non si può chiedere un ambiente più pulito, uno sviluppo sostenibile, mari non inquinati e poi protestare per una norma certamente migliorabile ma che comunque risponde esattamente a quelle esigenze", spiega.

In Sardegna poi, precisa Pigliaru, "abbiamo un motivo in più per guardare positivamente alla norma: amplia il mercato dei prodotti verdi e dunque migliora anche le prospettive di chi investe nella chimica verde, un settore nel quale è possibile creare da subito centinaia di nuovi posti di lavoro".

D'altra parte, conclude il presidente della Giunta, "l'Isola ha scommesso con convinzione sulla chimica verde e pretende che gli impegni presi nel 2011 da governo e Eni si trasformino rapidamente in una filiera produttiva completa. Le condizioni ci sono tutte. Lavoreremo con ancora più determinazione perché l'Eni porti avanti gli investimenti promessi e renda finalmente Porto Torres un sito davvero strategico per la chimica verde italiana".