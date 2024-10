Il 12 febbraio, a Sinnai, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato per furto e tentato furto aggravati un 36enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine.

Il 13 gennaio, nelle primissime ore del mattino, in via Caravaggio a Sinnai, ignoti avevano forzato un distributore automatico di bevande collocato all’interno di una sala riuscendo ad asportare la somma di 100 euro in contanti. Alle ore 7,30, poi, nell’area di servizio Ip di via San Salvatore a Settimo San Pietro, qualcuno aveva forzato l’accettatore di banconote di un distributore automatico di bevande lì collocato, senza riuscire a trafugare alcunché.

Alle 8 dello stesso giorno, ancora, in via delle Rimembranze a Sinnai, dove hanno sede alcuni uffici comunali, ignoti, dopo aver forzato la porta d’ingresso, anche in questa circostanza avevano asportato dal distributore automatico alcune bibite.

I carabinieri, a seguito delle indagini compiute e grazie all’ausilio dei sistemi di videosorveglianza che erano presenti nei tre siti interessati, avrebbero raccolto importanti indizi di colpevolezza a carico dell'uomo, quale materiale esecutore dei due furti aggravati e del tentato furto.