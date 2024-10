Nella giornata di ieri, la polizia di Cagliari ha arrestato Giuseppe Cardia, 56enne pregiudicato, per il reato di rapina impropria.

Durante il normale giro di controllo, gli agenti hanno avvistato l’uomo in via della Pineta correre verso via Scano.

Insospettiti di quell’atteggiamento, i poliziotti hanno bloccato l’uomo scoprendo che poco prima era stato il protagonista di una rapina in una lavanderia di Via della Pineta.

A seguito delle indagini è poi emerso che il 56enne, dopo essersi introdotto nell’attività, aveva rubato i soldi della cassa spingendo violentemente la titolare della lavanderia, per poi darsi alla fuga.