Sabato prossimo alle ore 16:15, presso la sede PD Alghero di Via Mazzini 99, si terrà un incontro dal titolo “Un Caffè al PD” dedicato al cyberbullismo.

La Senatrice Elena Ferrara, prima firmataria del disegno di legge sul cyberbullismo, illustrerà il ddl 1261. Parteciperà all’incontro anche il Senatore Silvio Lai.

L’attore Maurizio Pulina introdurrà al tema di estrema rilevanza per tutti coloro che hanno diretto contatto con i giovani. Si invitano a partecipare istituzioni, associazioni, forze dell’ordine, insegnanti, educatori, istruttori sportivi e genitori.

Sarà un momento di informazione aperta per conoscere come il governo nazionale affronta il problema e quali misure normative propone per contrastare il cyberbullismo, un fenomeno in drammatica crescita.