Si narra che i bracci semicircolari della tomba dei giganti “Sa Domu e S'Orcu” siano costruiti su dei campi magnetici e che abbiano proprietà curative. Sarà il viaggio inaugurale di Sardigna Tour a svelare questa e altre verità sulla nostra storia millenaria sabato 18 giugno.

Fare della passione per la propria isola un lavoro è possibile. Raccontare le proprie radici, i profumi dell’infanzia nell’interno Sardegna, la sensazione della sabbia che si adagia tra le dita dei piedi, trasmettere la voglia di tutelare il proprio territorio e al contempo valorizzarlo. Questa è Sardigna Tour. Nata dall’idea di Claudia Pirina, guida turistica certificata e accreditata dalla regione, Sardigna Tour offre la possibilità di scoprire l’isola attraverso itinerari specifici e adatti a tutti i gusti e le esigenze.

Il viaggio inaugurale di sabato 18 giugno partirà da Cagliari alle ore 09:00 del mattino in direzione Pau, dove si potrà ammirare il più grosso giacimento di ossidiana del Mediterraneo, per poi dirigersi alla Giara di Siddì dove si potrà fare visita al protonuraghe Sa Fogaia e alla più grande e meglio conservata Tomba dei Giganti “Sa domu 'e s'Orcu”. L'itinerario si concluderà alle ore 19:00, ora in cui si ritornerà nel capoluogo in piazza Matteotti.

Si potrà partecipare al tour prenuragico o alle altre proposte di Sardigna Tour sia optando per il pacchetto all inclusive o farsi trovare direttamente in loco utilizzando quindi un mezzo proprio. Per informazioni o iscrizioni al tour è possibile chiamare al numero +39 3512045692 o inviare una mail all’indirizzo info@sardignatour.com