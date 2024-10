I prodotti alimentati dell’Anglona sono i protagonisti della Notte Gialla in programma per domani, sabato 5 novembre, nella piazza centrale di Perfugas. A partire dalle 20 cinque aziende vitivinicole e sette aziende agricole del territorio mettono a disposizione della clientela i prodotti tipici di questa stagione.

«Le Notti Gialle sono lo strumento con il quale la Coldiretti si propone di promuovere nel territorio gli alimenti a km 0 e di mettere in contatto i produttori con i clienti – dichiara il direttore della Coldiretti Sassari e Gallura, Ermanno Mazzetti. Il fine di questi appuntamenti è quello di incentivare le filiere corte che seguono il naturale ciclo delle stagioni nel rispetto delle tradizioni gastronomiche locali».

Il menu della prima edizione della Notte Gialla di Perfugas, organizzata dalla Coldiretti Sassari in collaborazione con il mercato Campagna Amica, prevede la possibilità di assaggiare e di acquistare il pane, la pasta, l’olio, il miele, il vino e le seadas prodotti in Anglona. L’iniziativa sarà arricchita dall’esibizione del balletto sardo del gruppo folk di Valledoria e dalla musica dal vivo.

«Quest’anno il ciclo delle Notti Gialle ha fatto tappa a Sassari, Castelsardo, Santa Teresa, e in tanti altri Comuni del nord Sardegna – afferma il presidente della Coldiretti Sassari, Battista Cualbu. Si tratta di una rassegna agricola e gastronomica ideata per salvaguardare i prodotti della nostra tradizione culinaria, per incentivare la vendita diretta e per animare i luoghi storici del nostro territorio».