Sabato prossimo, 26 settembre, la Pro Loco di Ollolai, in collaborazione con il Comune, organizza la Giornata ecologica “Puliamo San Basilio 2015”.

L’iniziativa, inserita nella manifestazione a carattere mondiale “Clean Up The Word”, in Italia con lo slogan di Legambiente “Puliamo il Mondo”, rappresenta un’occasione unica per parlare di ambiente e riciclo e per sensibilizzare tutti i cittadini, in particolare le nuove generazioni, sull’importanza della raccolta differenziata dei rifiuti e del loro corretto trattamento.

La località scelta dalla Pro Loco di Ollalai per questa iniziativa, attraverso la quale dunque, i cittadini saranno coinvolti attivamente nella tutela dell’ambiente, è San Basilio, luogo simbolo per la comunità. In questo territorio, immerso in una fitta e generosa macchia mediterranea di corbezzoli, mirti, querce e lecci secolari che lo rendono davvero unico, si ritrovano, infatti i primi insediamenti delle popolazioni locali (ripari sotto roccia) e si svolge la festa di San Basilio, tra le più sentite.

Alla manifestazione aderiranno le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie, le associazioni di volontariato e i tanti cittadini. L’appuntamento è dunque per sabato alle ore 9:30 presso la piazza antistante la chiesa di S. Basilio.

Programma:

Ore 9:30 Incontro di tutti i partecipanti nella piazzetta di San Basilio per la consegna del materiale e dei gadget. Apertura della giornata e saluto da parte delle autorità presenti;

Ore 11:00 pausa rinfresco;

Ore 13:30 Pranzo per tutti i partecipanti presso i locali dell’Orto Botanico.