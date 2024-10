La camera ardente per Stefano Cherchi sarà allestita venerdì19 aprile dalle ore 12, all'ippodromo di Sassari, mentre l’ultimo saluto al fantino di Mores sarà dato sabato 20, alle ore 11:45, nella cattedrale di San Giuseppe.

Stefano Cherchi aveva 23 anni e tanti sogni da realizzare. È morto il 3 aprile scorso, dopo due settimane – era il 20 marzo – dalla caduta da cavallo avvenuta durante la riunione di corse al galoppo all’Ippodromo Thoroughbred Park, in Australia.

L’INCIDENTE - In sella ad Hasime, Cherchi era in testa alla corsa, quando per cause ancora da accertare il cavallo è caduto disarcionando il giovane fantino. La caduta ha innescato un effetto domino che ha coinvolto altri due concorrenti, che non hanno riportato alcuna conseguenza.

Prontamente soccorso dal personale medico intervenuto in pista, Cherchi ha riportato un trauma cranico e un'emorragia interna. Una volta stabilizzato, fu trasportato all’ospedale di Canberra dove è rimasto ricoverato in coma farmacologico sino a poche ore fa.

I parenti del ragazzo hanno raggiunto il giovane morese a Canberra per stargli vicini in questi drammatici giorni.

CHI ERA STEFANO CHERCHI - Classe 2001, Stefano Cherchi era originario di Mores. Si trovava da qualche mese in Australia, dove coltivava la sua passione per una disciplina che lo aveva visto protagonista, con importanti risultati personali.

Considerato un autentico talento, Stefano Cherchi si era trasferito a Newmarket, in Inghilterra, quando aveva appena 16 anni. Cresciuto sotto l'egida dell'allenatore di purosangue Marco Botti, Oltremanica aveva conquistato 106 vittorie e un pieno di consensi e di popolarità, complice anche il suo splendido carattere e la sua solarità, come testimonia anche la straordinaria ondata di affetto e di solidarietà che in questi durissimi giorni ha travolto la famiglia, molto conosciuta e molto stimata nell'isola. Trasferitosi da pochi mesi in Australia, anche qui aveva già ottenuto due successi e diversi importanti piazzamenti.