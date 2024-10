Il Carnevale di Ollolai si prepara per il gran finale con l’appuntamento più atteso dei festeggiamenti.

Tante le novità per sabato prossimo, 4 marzo, quando, per la prima volta, il fascino delle maschere tradizionali si incontrerà con l’abituale sfilata dei carri allegorici della Barbagia e dei gruppi a piedi.

A guidare i primi saranno “sos Turcos” di Ollolai, figura animata indifferentemente da uomini o donne che rappresenta il mistero della vita e della morte, a cui seguiranno “Sas Mascheras ‘e Cuaddu” di Neoneli, “Maimonese, Murronarzos e Intintoso” dell’Associazione Culturale Barbagia Maschere di Olzai, “S’Urtzu e Sa Mamulada” di Seui, “Sos Traigolzos” di Sindia, “S'Attittidu osincu"” di Bosa e “Is'Arestes e S'Urtzu Pretistu” di Sorgono.

Maschere pronte a intrattenere il pubblico, a trascinare tutti i presenti nel mistero che le avvolge e a rimarcare quegli antichi valori che sono il presente delle comunità che le maschere stesse rappresentano.

Alle ore 15:00 è previsto il raduno di tutti i protagonisti in via Palai, di fronte alla palestra comunale. Mezz’ora dopo prenderà il via la sfilata che si snoderà per le vie del paese.

Alle 17:30 le maschere tradizionali, i carri e i gruppi si ritroveranno in Piazza Marconi, dove si esibiranno presentati da Roberto Tangianu e sotto i riflettori delle telecamere di Sardegna Live. Quest'anno, infatti, l'evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della testata giornalistica, grazie alla quale anche coloro che saranno impossibilitati a essere presenti potranno sentirsi protagonisti della festa.

La bellissima Piazza Marconi sarà poi animata da Peppino Bande all’organetto, da Gianmichele Lai alla trunfa e alla voce, da Roberto Tangianu alle launeddas e dai protagonisti della tradizione musicale ollolaese. Immancabili anche i dolci tipici del carnevale di Ollolai: “Sas Gathas e Vinu Nieddu”.

“Come ogni anno, teniamo molto al Carnevale e abbiamo lavorato con tanto impegno per offrire a tutti un momento di svago e di spensieratezza”, ha spiegato il presidente della Pro loco dell’accogliente centro barbaricino, Pierpaolo Soro, l’associazione turistica organizzatrice dell’evento.

La grande festa di sabato prossimo proseguirà, dalle ore 22:00, con il “Carnaval Party” targato Dj Medde al ristorante i Tre Nuraghi.