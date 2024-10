A Mamoiada, nel pomeriggio di sabato prossimo, 7 gennaio, Méskes Turismo festeggia i suoi primi due anni di attività dedicando uno spazio speciale alla presentazione del libro “Sentieri / 42 trekking nel Supramonte, cuore segreto della Sardegna e del Mediterraneo”, la nuova guida all'escursionismo nell'Isola realizzata dal nuorese Matteo Cara, studioso di geografia e cartografia.

Un lavoro certosino e completo, che attraverso oltre 400 fotografie, 47 tavole cartografiche originali e aggiornate (toponomastica inclusa), descrive in modo professionale e allo stesso tempo affascinante i percorsi esaminati, con un'accurata narrazione del paesaggio e dell'ambiente naturale, che lo rende al momento la più completa, affidabile e godibile guida al trekking finora prodotta su un’area della Sardegna.

Nella serata, che avrà inizio alle 18.30 presso il Museo della Maschera (in Piazza Europa, 15) l'autore, affiancato da Renato Brotzu, fotografo, micologo e naturalista, dall'esperto del territorio Angelino Congiu, e dal fotografo e naturalista Domenico Ruiu, racconterà attraverso aneddoti e immagini il complesso lavoro necessario per la realizzazione della guida, condito da una forte dose di avventure vissute dai protagonisti. La guida è stata pubblicata lo scorso dicembre dalla casa editrice Fabula (nel cui catalogo rientra anche la guida all'arrampicata “Pietra di Luna”).

Matteo Cara è un giovane nuorese dalle molte competenze: laureato con lode in geografia all’Università di Genova con una tesi sul Supramonte, autore di numerose pubblicazioni sia scientifiche che divulgative, è consulente ISRE per il “Piano paesaggistico regionale”, fa parte del “Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico” e, come membro della “Scuola nazionale direttori di operazioni di soccorso”, è istruttore di cartografia Geo3d. Di recente è entrato a far parte della SOSeC, la struttura operativa sentieri e cartografia del CAI.