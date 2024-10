Manca ormai poco all’evento di punta del Natale silighese: la festa della salsiccia e del vino, giunta alla trentottesima edizione. Anche quest’anno la Pro loco, fresca di rinnovo del direttivo con la nomina a presidente di Angela Maria Pisoni, ha deciso di fare le cose in grande, con un’attenta cura a ogni minimo particolare e grazie a un intenso lavoro iniziato già da qualche mese.

Due le giornate dedicate al prodotto per eccellenza della Cultura gastronomica silighese. Si partirà sabato 9 dicembre alle 15.00, con l’apertura degli stand accompagnata dai Double Dose, (omaggio della Fondazione Maria Carta), che proporranno uno spettacolo itinerante per le vie del paese (17.00). Alle 20.00, In piazza Pertini, è in programma il concerto degli Estemporanea.

la 5° edizione della “Corsalsiccia, organizzata in collaborazione con l'Atletica San Giovanni”, in programma alle 10.00, aprirà la giornata di domenica 10. La manifestazione avrà inizio alle 9.30 in piazza Cavour, con il ritrovo della giuria e dei concorrenti. Subito dopo la consegna dei pettorali, alle 10.00 partirà la gara non competitiva maschile e femminile e quella competitiva dedicata alle categorie giovanili, senior maschile e femminile. Al termine, si terranno le premiazioni e il rinfresco finale.

Dalle 14.30 spazio ai giochi per bambini e ragazzi a cura della UISP. Si chiuderà alle 17.00 con lo spettacolo della Funky Jazz Orchestra di Berchidda.

Per tutto l’arco della manifestazione sarà possibile degustare i panini con la salsiccia di Siligo, preparati dalla Pro loco e prodotti tipici nei vari stand sparsi per le vie del paese. Inoltre, gli interessati potranno visitare il Museo dedicato a Maria Carta. L’evento è promosso con il patrocinio del Comune di Siligo e della Regione Sardegna.