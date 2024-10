Il ricordo di Paolo Demartis è sempre vivo nei cuori dei suoi familiari, ma anche dei tanti amici che con lui hanno diviso tanti momenti di allegria e di divertimento. E proprio questi ultimi che, da otto anni a questa parte, organizzano una serata musicale interamente dedicata alla sua memoria.

La manifestazione, in programma sabato 7 luglio dalle 21.30, in piazza del Municipio a Borutta, vedrà alternarsi sul palco gli “Eraserhead”, i That's All Folks e i “Radio Litfiba”. Seguira il Dj Alex Mò.