Ritorna sul lago di Gusana, a Gavoi, il Gusana CanoaRaduno. L’evento, inserito all’interno dell’estate gavoese e giunto alla terza edizione, si terrà sabato 7 e domenica 8 agosto, è promosso dall’Amministrazione Comunale di Gavoi, l’Associazione Turistica Pro Loco, la Federazione Italiana Canoa Kayak Delegazione Nuoro, in collaborazione con l’Asd Kayak Rio Posada P.Tepilora e ENEL Green Power, con il patrocinio dell’Assessorato del Turismo della Regione Sardegna.

Saranno due giorni divisi tra sport, aggregazione, degustazioni e intrattenimento musicale.

“Saranno escursioni e attività adatte a tutti – ha dichiarato Stefania Demuru, responsabile nuorese di Federcanoa – che vedranno i tecnici federali affiancare e formare gli escursionisti mentre faranno la loro esperienza in un contesto ambientale di grande bellezza. Questa è la terza volta per noi sul Gusana, e credo che anche per chi ci vorrà accompagnare sarà una avventura esaltante. Per questo invitiamo tutti i canoisti sardi e turisti, esperti, principianti, di ogni età, affinché scoprano questo Lago immerso fra i boschi”.

Il programma del raduno prevede due escursioni la mattina e due escursioni il pomeriggio per gli adulti, mentre alle 15.00 di sabato e domenica l’escursione sarà dedicata al battesimo della pagaia per i bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.

La quota d’iscrizione, fissata in 15 euro per gli adulti e 10 per i bambini, comprende il tesseramento a Federcanoa, il noleggio del kayak e delle attrezzature e il corso base di avviamento alla canoa per poter svolgere l’escursione in piena sicurezza.

Inoltre potrà unirsi alle escursioni anche chi è già in possesso di una canoa (quota 10 euro). I tesserati alla Federazione potranno mettere in acqua le proprie canoe e usufruire delle attività a terra pagando una quota di 5 euro (quota valida per tutto il week end).

“Il Lago di Gusana rappresenta la cornice ideale per la pratica di questo sport – ha sottolineato Gian Mario Pira, consigliere delegato allo Sport - a livello amatoriale, escursionistico e agonistico, le sponde del Lago e la struttura del Porticciolo, che abbiamo deciso di rilanciare, può fungere da base di partenza per il turismo ambientale e escursionistico”.

“Con questa terza edizione del Gusana CanoaRaduno – ha aggiunto il vice sindaco Enrico Mura – cerchiamo di promuovere sia una attività sportiva nuova per tanti, ma pienamente accessibile grazie alle risorse ambientali, sia il territorio attraverso un’offerta rivolta al turista attivo e rispettoso della natura. Tra l’altro questo sarà un mese ricco di eventi sportivi – conclude Mura –, infatti, per la prima volta il 22 settembre ci sarà in Barbagia il Triatlon Gennargentu organizzato da TriNuoro, dal Comune di Fonni, con la collaborazione del Comune di Gavoi. La prova di nuoto che coinvolgerà oltre cento atleti si svolgerà sul Lago di Gusana”.