Sabato 5 maggio dalle 18.30, il museo Magmma di Villacidro ospiterà la finale del Premio Marchionni, il concorso ideato per ricordare Dino Marchionni e rivolto agli artisti di tutto il mondo.

l’iniziativa, promossa dal Museo d’Arte Grafica del mediterraneo Marchionni, con l’organizzazione della fondazione Estetica Progresso e il sostegno della Fondazione di Sardegna, intende promuovere e valorizzare l’arte grafica contemporanea.

Nei giorni scorsi scorsi sono arrivati 900 lavori. 50 di questi (20 per la sezione Grafica, 20 per la Pittura e 10 per il Premio Rossopassione) saranno giudicati da una giuria di sei esperti (Adriano Corsi, Umberto Palestini, Alessandra Redaelli, Giorgio Sorrentino, italiano Angelini e Vittorio Spampinato).

Il vincitore assoluto delle sezioni dedicate alla grafica e alla pittura potra scegliere tra 2mila 500 euro e 1.500 euro più la possibilità di esporre la propria opera nell’Archivio Lazzaro di Milano e di avere con la prestigiosa istituzione artistica una collaorazione.

Inoltre, i primi dieci classificati potranno esporre la propria opera in una mostra itinerante che da settembre toccherà il Museo Ca’ la Ghironda di Bologna, il Palazzo del Collegio Raffaello di Urbino e l’hotel Le Palme di Porto Cervo. Al vincitore del Premio Rossopassione sarà invece offerta la possibilità di vedere una sua mostra personale esposta nell’hotel Le Palme di Porto Cervo.

Le 50 opere finaliste rimarranno esposte sino al 31 luglio al museo Magmma e potranno essere ammirate dal martedì alla domenica dalle 16.00 alle 19.00.