Ancora una volta, Mara si prepara per la festa dell'emigrato, interamente dedicata a coloro che per un motivo o per un altro, hanno dovuto lasciare il loro paese natio. La manifestazione, in programma sabato 4 agosto, è stata fortemente voluta dalla Pro loco guidata da Antonella Salaris con il valido contributo dell'Amministrazione comunale guidata da Salvatore Ligios.

Dalle 20.00, in piazza Comunale, sarà offerta una cena a base di gnocchi al sugo, carne arrosto e in umido con olive, frutta e verdura. Inoltre, al prezzo di 3 euro, sarà possibile degustare le seadas fatte dalle socie. Al termine sono in programma il karaoke e i balli sardi.