Ogni anno, nel mese di novembre, Legambiente promuove la festa dell’albero, dedicata alla piantumazione di giovani alberi zone in varie zone urbane (zone degradate, parchi cittadini e cortili delle scuole). Come ormai da prassi, le tante Amministrazioni che aderiscono all’iniziativa decidono di dedicare questa giornata ai bambini e al loro rapporto con la natura.

Sulla stessa linea anche il Comune di Thiesi che, per sabato 30 dicembre alle 10.00, presso il verde attrezzato in Via Demartini, ha promosso “Un albero per ogni nato”, in cui verranno piantati 50 alberi per i nati negli ultimi tre anni.