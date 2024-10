Si rinnova sabato 28 luglio a Banari, l'ormai tradizionale appuntamento estivo con "S'ammentu 'e s'emigradu", promosso dall'attivissima Associazione Corale "Su Cuncordu Banaresu".

La manifestazione, giunta alla tredicesima edizione, è dedicata agli emigrati che, durante l'estate, decidono di far rientro in paese non solo per trascorrere un periodo di vacanza, ma anche per poter assistere alla festa patronale di San Lorenzo Martire. Il filo conduttore di quest'anno sarà proprio l'emigrazione, tema presente anche nella locandina predisposta, anche quest'anno, dal corista Graziano Nieddu.

Dalle 20.30, nella splendida cornice di Piazza San Lorenzo, si alterneranno i padroni di casa, diretti dal maestro Salvatore Serra, e le Associazioni Culturali "Coro di Ittireddu" (maestro Ciro Cau) e "Coro di Nulvi" (maestro Fabrizio Mangatia).

Sarà il primo "Ammentu 'e s'emigradu" da presidente per Mario Marinu, eletto lo scorso 19 aprile al posto di Maria Antonietta Ledda, che ha guidato l'Associazione per sei anni.