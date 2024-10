Sabato 28 e domenica 29 aprile il borgo del Guilcer ospiterà la “13° Sagra de s’Antunna e sapori di primavera” promossa dall’Associazione Turistica Pro Loco di Norbello in collaborazione con l’Unione dei Comuni del Guilcer e il Comune di Norbello.

Indiscusso protagonista della sagra sarà “s’antunna”, una qualità di fungo che appartiene alla famiglia delle Pleutoraceae ordine Agricales e che per l’occasione verrà proposto nelle tante varianti dei piatti della tradizione.

Sport, cultura, territorio, musica e arte culinaria, questo il connubio messo a punto dagli organizzatori che intendono rivolgere l’attenzione non solo sull’importanza degli aspetti strettamente legati alla produzione de “s’antunna”, ma anche sulla promozione turistica del proprio paese, offrendo al pubblico un programma ricco di iniziative.

“Le ultime edizioni della sagra, hanno registrato un notevole numero di consensi - affermano dalla Proloco - le tante persone che di anno in anno si riversano per le vie di Norbello rappresentano per noi un valido motivo di impegno per garantire qualità e crescita della manifestazione”.

Ecco il programma dettagliato

SABATO 28 APRILE

- Ore 10.00 PARCO SPORTIVO Manifestazione sportiva “giocare lo sport”

Ore 15:30 PIAZZA MONUMENTO Esibizione “tennistavolo in piazza”

Ore 16.00 S’ISTADDA ‘E TZIU TOLA Rassegna dei vini norbellesi e non. Saranno valutati da una giuria di esperti assaggiatori dell’ONAV

ORE 17.30 PIAZZA MONUMENTO “Norbello in versi”. Il paese legge i suoi poeti, a cura di Paolo Floris

ORE 19:00 PIAZZA MONUMENTO “IN TE UNDE FABER” in concerto.

Sulle rotte di De Andrè da Carloforte a Genova passando per i monti di Mola.

Ore 20.00 PIAZZA MONUMENTO Apericena

DOMENICA 29 APRILE

- Ore 10.00 Biblioteca comunale Mostra fotografica sui funghi a cura dell’associazione Micologica di Norbello

Ore 10.00 in via Azuni, 29 fianco Bar Nautilus Esposizione di avicoli ornamentali a cura di C.A.O.S.

Ore 10.30 Parco sportivo Esibizione di Pariglie, parteciperanno Oristano 1, Oristano 2, Omodeo, Abbasanta, Fonni, Ittiri, Ghilarza, Norbello a cura dell’Associazione Ippica Norbellese.

Ore 10.00 e 18.30 trenino turistico.

Alla scoperta del borgo di Norbello

Ore 12.00 Museo M.I.D.I. cerimonia di gemellaggio associazione micologica norbellese con associazione micologica Arborea

Ore 12.30 Piazza Monumento pranzo (su prenotazione 333 4842532 – 366 326661

Ore 14,30 piazza monumento musica con Alessandro Oppo all’organetto e Nicolò Cau alla trunfa

Ore15.00 -18 .00 Piazza del Popolo animazione bambini

Ore 15.30 sfilata delle maschere tradizionali Parteciperanno: Mamuthones e Issohadores aass. Pro loco Mamoiada - Su Corongiaiu di Laconi e S’intibidu di Ardauli

Ore 18.00 serata serata etno musicale con Davide Caddeo alla fisarmonica e all’organetto, Sandro Puddu chitarra con le voci di Gianni Denanni e Franco Figos

Ore 18.30 degustazione di piatti a base di funghi