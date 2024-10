Anche per quest’anno, l’Associazione Ippica Torralbese ha deciso di proporre la “Cursa a sa pudda a pariglia”, giunta alla quarta edizione, che si terrà nei pressi della Chiesa dello Spirito Santo sabato 24 marzo a partire dalle 15.00.

Ancora una volta i cavalieri avranno modo di cimentarsi in questa gara equestre, rigorosamente in maschera, che consiste nella cattura di due galline finte apparse su una fune

Lo scorso anno, la manifestazione fu vinta dalla coppia composta da Giuseppe Falchi (Torralba) e Mattia Dettori (Scano Montiferro) mentre, a pari merito, si classificarono Leonardo Ladu (Gavoi) e Mauro Ghisu (Ollolai), le gemelle Maria Paola e Raffaela Masia di Bonnanaro e Manuel Nurra (Cossoine) e Lorenzo Solinas (Thiesi).

Il montepremi, che non sarà modificato in caso di superamento delle 15 coppie, sarà suddiviso in 600 euro alla coppia vincitrice, 400 alla seconda e 200 alla terza.

Confermassimo anche il premio per la migliore coppia in costume, andato lo scorso anno a Giuseppe Salaris (Silanus) e Gabriele Goddi (Oniferi), pari a 100 euro, così come lo speaker Angelo Masia che, ancora una volta, darà un saggio delle sue grandi doti di presentatore.

La quota d’iscrizione è stata fissata in 50 euro. Al termine, gli organizzatori offriranno la cena ai cavalieri e agli accompagnatori. Inoltre, è stata promossa una lotteria il cui vincitore si porterà a casa un maiale vietnamita. Maggiori informazioni al numero di telefono 3465756372 (Marco).