Sabato 21 luglio ritorna "Colori e Note", l’attesa rassegna che unisce musica e arti figurative curata dall’associazione culturale Anton Stadler, che sarà ospitata negli spazi del Macc (Museo d’arte contemporanea) di Calasetta.

Ad aprire il primo appuntamento sarà l’enfant prodige dell’oboe, Carlo Cesaraccio, con il Concerto per oboe e archi in Do maggiore RV 447 di Antonio Vivaldi. Seguirà l’Ensemble Ellipsis (formato da Alessandro Puggioni e Alessio Manca al violino, Gioele Lumbau alla viola, Francesco Abis al violoncello e Alessandro Deiana alla chitarra barocca e basso continuo), che proporrà, ancora di Vivaldi, il Concerto per archi in Sol minore RV 157, prima di passare al Quartetto per archi n. 8 in Fa maggiore KV 168 di Wolfang Amadeus Mozart.

La seconda parte vedrà ancora protagonisti Cesaraccio, con il Concerto per oboe e archi in Re minore di Alessandro Marcello, e l’ensemble Ellipsis che con il Quartetto per archi in Fa minore op. 95 "Serioso".

Il prossimo appuntamento con la rassegna , che si avvale della direzione artistica del compositore e bandoneonista Fabio Furìa, sarà per il 28 luglio, nel suggestivo scenario della Torre Sabauda, con "Platero", melologo tratto da testi del Premio Nobel Juan Ramòn Jiménez, che avrà come protagonisti l’amatissima attrice Vanessa Gravina e il chitarrista Claudio Piastra.