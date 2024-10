La sala Aligi Sassu di Thiesi ospiterà, nella giornata di sabato 2 dicembre, orario d’inizio alle 21.00, “Ballata in onore di Francesco Masala”, un reading teatrale organizzato da “Norma Teatro” per celebrare la sua fondazione. La serata avrà anche una valenza simbolica, visto che, quest’anno, ricorre il decennale della morte del poeta nativo di Nughedu San Nicolò.

«Mesi fa, stimolate da una collaborazione, ci siamo trovate in mano questo piccolo libro – ha raccontato l'attrice Federica Seddaiu – di poesie in sardo e italiano. Aprendolo e leggendolo ci si è aperto un mondo. Non conoscevamo Masala ed è stato un felicissimo incontro. Il poeta descrive sia la realtà contadina che sociale dell'isola, la poesia della campagna, la magia della tradizione e allo stesso tempo, la rabbia e la ribellione verso chi ha colonizzato e sfruttato questa terra. Attratte da questa energia straordinaria abbiamo deciso, insieme alla mia allieva e amica Cinzia Loriga, di portare in scena questo piccolo, piccolo libro in un grande reading».

La lettura sarà accompagnata dalle musiche di Gianluca Deiana (sassofono) e Giovanni Natale (basso elettrico). I due ragazzi thiesini hanno integralmente creato le musiche appositamente per questo evento unico e, assieme alle due attrici, creeranno un quartetto in grado di creare un’atmosfera unica e irripetibile. L’ingresso è libero con contributo associativo di 5 euro.