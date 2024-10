Continua con successo, il tour in giro per la Sardegna di “Non Potho Reposare”, l’opera curata da Marco Lutzu per la casa editrice “Nota” di Udine. Stavolta l’appuntamento è a Florinas dove sabato 17 marzo alle 17.00, presso il Centro sociale.

Il libro, con un cd in allegato, è dedicato a uno dei canti più celebri della storia musicale isolana. La serata è organizzata dall’Amministrazione comunale e dall’Associazione Culturale ‘Imprentas’ in collaborazione con il Sistema Bibliotecario ‘Coros Figulinas’, dall’Associazione Culturale ‘Coro di Florinas’, dalla Schola Cantorum Florinas, dalla Scuola Civica di Musica di Ossi ‘Ischelios’ e dell’Associazione Culturale ‘Gruppo Folk Figulinas’.

Dopo i saluti del Sindaco Enrico Lobino e l’introduzione curata da Ottavio Nieddu (ideatore del progetto), sarà lo stesso Lutzu a presentare il volume con la voce recitante di Daniela Deidda.

Previsti gli interventi musicali di Sandro Chessa e Giusy Deiana (voce), Giuseppe Murru (chitarra), Lorenzo Chessa (fisarmonica), del Coro di Florinas diretto dal maestro Giacomo Pintori, del Coro Schola Cantorum diretto dal maestro Silvio Nappi e della Scuola Civica di Musica “Ischelios” diretta dalla maestra Barbara Chocholacova.