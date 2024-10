Dopo “Rochitas di festa”, il Centro storico di Thiesi ritorna protagonista di una festa all’insegna dell’enogastronomia e della musica. Sabato 17 marzo, a partire dalle 12.00, i ragazzi del comitato dei festeggiamenti in onore di San Giovanni ha promosso la manifestazione “Ballende & Buffende” per trascorrere un pomeriggio all’insegna della degustazione dei piatti tipici locali, del buon vino e della musica nelle varie cantine che saranno aperte per quest’occasione.

Il costo è di 10 euro. Maggiori informazioni ai numeri 3280037747 (Angelo) e 3701106983 (Nico).