Ritorna a Ottana il grande appuntamento con i fuochi di Sant’Antonio Abate che segnano l’apertura del Carnevale.

Sabato 16 gennaio, infatti, dopo la funzione religiosa che terminerà con la benedizione del falò "Su Ogulone" in piazza San Nicola, le maschere tradizionali ottanesi faranno la loro prima uscita e si raduneranno intorno al fuoco.

"In sa prima essìa'' i Boes, i Merdules e la Filonzana, gireranno attorno al fuoco, in onore di Sant'Antonio Abate, per rinnovare l'affascinante e misterioso rito.

Ospitalità, divertimento, musica e prodotti tipici sono gli ingredienti per i tanti visitatori che non vorranno perdersi questo tradizionale appuntamento. L'organizzazione offrirà del buon vino a tutti i presenti.