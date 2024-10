Tutto pronto a Banari per la nona edizione di “Carrelas in festa-Artes, Trastes e… Sabores”, ormai diventato un appuntamento fisso per gli amanti delle tradizioni e del folklore. L’evento, voluto dall’Amministrazione comunale guidata da Antonio Carboni e organizzato da un gruppo di giovani di Banari, supportati, nelle varie iniziative, da tutto il paese con i suoi abitanti e la preziosa associazione culturale Su Cuncordu Banaresu.

Saperi e sapori banaresi saranno al centro della scena, assieme a musica e cultura, in un cartellone che incontra l’interesse di grandi e piccini. Si partirà sabato 16 dicembre alle 16.00 con l’inaugurazione presso l’infopoint e l’apertura degli stand. Dalle 18:00 “Su Cuncordu Banaresu” proporrà uno spettacolo itinerante mentre alle 18.30, da largo Gramsci: “Fili. Noi siamo le storie”, prenderà il via una perfomance itinerante di narrazioni a cura de “Il Colombre”.

Domenica 17 dalle 10:00, in contemporanea alla nuova apertura degli stand, si farà un “Viaggio nel medioevo”, all’insegna delle arti e mestieri, erbe officinali, dolci medievali, duelli di spade, falconieri con rapaci, danze itineranti, laboratori di lettura animata e cortei con tamburini animeranno le stradine in trachite rossa del piccolo borgo a cura di Occhi di Falco e Sala D’Arme le Quattro Porte.

Alle 18.30 (largo Gramsci) si terrà lo spettacolo di teatro-fuoco “Saman”, di “Shedan Fire Theater. Dallo stesso sito partirà, alle 19:30, lo spettacolo itinerante dell’orchestra “Devils Street Band”.

Nella stessa giornata di domenica dalle 10.00, presso “Sa Caminera”, si potrà assistere prima, alla dimostrazione di come nasce un “Furreddu” banarese attraverso le varie tecniche di lavorazione della ceramica curate da “Sale Ceramiche”, poi al laboratorio di animazione alla lettura per bambini e ragazzi “Tempore Ludens” (11.30).

Dalle 10.00 alle 18.30, Palazzo Solinas ospiterà “Littos”, un corso base di tessitura al telaio da tavolo con pettine liccio curato dal tessitore algherese Tonello Mulas.

Inoltre, dalle 15.30, l’aula consiliare ospiterà un convegno dal titolo “Banaresos furreddaios” con la partecipazione di Alessio Sale (Sale Ceramiche) e della dottoressa Giuseppina Marras.

Tra gli eventi collaterali che caratterizzeranno questa due giorni, la“Bob ARTic & Friends”, a cura dell’artista neo happy pop Bob Marongiu (palazzo Solinas), l'esposizione di ceramiche artistiche ispirate alla cultura materiale sarda, reinterpretata attraverso codici contemporanei curata da Valeria Tola e quella di di lampade artigianali artistiche di Nicola Dessolis “Lumeras” (palazzo Solinas) e la collettiva “Carrelas in... ARTE”, di “Arte Kaos e Poesia” (aula consiliare).

Durante tutto l’arco della manifestazione si potranno degustare i Culurgiones ogliastrini, panadas, casadinas, seadas, pane rituale, cesti di canna e olivastro, legno, ricamo, merletto e tessitura.