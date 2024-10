Si chiama “Arti e Sapori di Padria” la manifestazione culturale organizzata dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Alessandro Mura in collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Archeopadria.

Un viaggio all’indietro nel tempo, nella cornice dell’antico Convento Francescano, della durata di due giorni. Sarà l’Assessora alla Cultura del Comune di Padria, Giuseppa Angela Dettori, alle 17.00 ad aprire la manifestazione. Dalle 17.30 sarà allestita un’esposizione degli antichi mestieri all’interno delle sale del Convento, con la degustazione di prodotti tipici locali.

Alle 18.30, l’atmosfera musicale creata dal Coro di Pozzomaggiore accompagnerà la visita ai presepi allestiti in diverse vie del paese. Alle 20.00 si farà rientro in Convento per ammirare i locali. Domenica 17 alle 10.00, saranno riaperti gli spazi espositivi.

Un altro evento in programma sempre nel paese dei tre colli è la prima rappresentazione Presepio vivente, organizzato dai bambini della parrocchia di Santa Giulia, che si terrà sabato 23 dicembre alle 18.30 in Chiesa. Il giorno successivo, domenica 24, alle 18.30, si svolgerà l’ottava edizione de “La Banda dei Babbi Natale”, con la consegna dei regali per adulti e bambini da parte del “Comitato Santa Claus”. I regali saranno raccolti in via Mario Pagano numero 5. Maggiori informazioni ai numeri 3492407538 (Matteo) e 3405439741 (Salvatore).