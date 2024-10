Gli spazi di Su Palattu e sas iscolas di Villanova Monteleone ospiteranno, sabato 16 dicembre alle 17.00, una conferenza dal titolo “Le origini del canto sardo a chitarra”.

Grazie all’ausilio di testimonianze storiche e vecchie registrazioni, il professor Rolando Piana di Bulzi (docente di musica ed esperto di canto popolare e tradizionale della Sardegna) spigherà l’evoluzione di quest’arte musicale dalle origini fino agli anni settanta.

l’intento è quello di sensibilizzare il pubblico verso una riscoperta dell’accompagnamento della sola chitarra ad arpeggio, ormai quasi scomparso dal palcoscenico delle gare.

Un esempio sarà dato dall’esibizione dei cantadores Graziano Massaiu di Oliena, Emanuele Bazzoni e Marco Manca di Usini accompagnati da Pietro Nieddu, uno dei pochi suonatori di arpeggio rimasti in Sardegna. Inoltre, verrà fornito al pubblico un libretto con le poesie eseguite dagli artisti durante l’esibizione, con lo scopo di avvicinare al canto sardo anche i non intenditori e appassionati. All’interno sono riportate anche poesie dialcuni poeti locali come Remundu Piras, Barore Riu, Filomena Cherchi e Leonardo Iddau.

Nel corso della serata è prevista inoltre l’esibizione degli allievi della Scuola Civica di musica di Villanova Monteleone a dimostrazione che la passione per la cultura tradizionale sarda è radicata anche nel paese che ospita la manifestazione.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione culturale “Sos Hustumenes” con il patrocinio dell’Assessorato alla cultura del comune di Villanova Monteleone. Al termine verrà offerto un rinfresco.