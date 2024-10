Si rinnova l’appuntamento con “Aspettando Seunis”, l’ormai classica anteprima della festa che si terrà nel mese di settembre, promossa dal Comitato dei festeggiamenti 2018 in onore della Madonna di Seunis di Thiesi.

L’appuntamento, in programma sabato 14 luglio, sarà caratterizzato da un misto di motori e musica e partirà alle 10.00, in piazza Seunis, con l’apertura degli stand dedicati alle esposizioni artigianali e ai mercatini. Allestimenti che potranno esssre visitati per tutta la durata dell’evento.

Alla stessa ora si terrà il raduno delle auto e delle moto d’epoca seguito alle 11.00, dalla gara di tiro con carabina ad aria compressa. In tarda serata, più precisamente alle 22.00, avrà inizio lo spettacolo musicale di “Claudia Aru e le sue tizie” in cui l’artista di Villacidro ripercorrerà l’atmosfera blues e swing, i pregi e le peculiarità tipiche della Sardegna. La manifestazione si chiuderà alle 23.30 con l’esibizione di Dj Set Ichnos Selecta.