Sabato 14 aprile si terrà la quarta edizione di “Cheremule in festa”, la tradizionale festa dedicata all’enogastronomia organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Cheremule in collaborazione con le Associazioni e i comitati locali.

Dalle 19.00, i visitatori avranno modo di visitare le varie postazioni che saranno allestite per le vie del paese e degustare il vino e i prodotti tipici locali. Il costo del bicchiere è stato fissato in 10 euro. La serata sarà allietata dal gruppo musicale “Santa Fè” che si esibirà in piazza Parrocchia.